- Premierul Florin Cîțu nu vrea sa califice declarațiile ministrului Transporturilor Catalin Drula, care l-a numit "zombie politic", și spune ca este vorba despre conștiința și onoarea celor care fac astfel de afirmații.Întrebat miercuri, la Parlament, despre relația sa cu ministrul…

- Premierul Florin Cițu a vorbit despre evacuarea pacienților de la Spitalul Foișor, duminica, in cadrul unei conferințe de presa. Intrebat daca ar trebui sa demisioneze cineva dupa scandalul de la Foișor, șeful guvernului a spus ca „este o chestiune de onoare.”