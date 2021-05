Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca trebuie facute investitii in infrastrucutra pentru a repara probleme vechi de 30 e ani, lucru care va fi corectat prin PNRR si alte programe. ”De la Bucuresti la Baia Mare faci cat de la Bucuresti la Salonic”, afirma premieurl, care a adaugat ca…

- Premierul Florin Cițu spune ca regiunile Romaniei trebuie unite prin autostrazi, astfel incat Romania sa se poata dezvolta mai bine. „Vreau sa trecem Carpații cu autostrada”, a adaugat el.

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la Satu Mare, ca ritmul de vaccinare este „un succes” și „pandemia va trece”: „Lucrurile merg foarte bine. Am primit vestea foarte buna ca de azi in Bucuresti suntem sub 1,5 la mie, ceea ce inseamna ca aceasta campanie de vaccinare este de succes. Este…

- Medalie de aur și al patrulea punctaj pe țara obținut la matematica de Anna Angela Pecheanu, din clasa a XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș”, la Olimpiada Naționala Gazeta Matematica. Pregatita de prof. Costica Grigoriu, liceana a obținut un rezultat remarcabil la o competiție importanta, chiar…

- Magazinul de mobila Casa Rusu din Centrul Comercial Coresi Shopping Resort și-a redeschis porțile in aceasta dimineața, dupa o perioada de 3 saptamani și jumatate in care s-a muncit intens pentru reamenajarea totala a showroom-ului. Astfel, de astazi, brasovenii, și nu numai, au acces la cele mai noi…

- In 2020, romanii au accesat cu ajutorul brokerilor de credite peste 13.000 de imprumuturi in valoare de peste 400 milioane de euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2019, potrivit datelor detinute de brokerul AVBS Credit, membru al Asociației Romane a Brokerilor de Credite. „Piata de brokeraj…

- Politia Rutiera anunta ca, pana la finalul lunii mai, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe tronsoanele kilometrice 11-17 si 27-33, se circula deviat de pe sensul catre Bucuresti (calea 2) pe sensul catre litoral (calea 1), traficul desfasurandu-se pe cate o banda pentru fiecare directie.…