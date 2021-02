Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a spus, luni, referitor la protestul minerilor din Valea Jiului, ca nu este o solutie care rezolva problemele. "Este un domeniu dificil si stim foarte bine ca aceasta tranzitie la economia verde in toata UE vine cu probleme. Ii inteleg, stiu ca trec printr-o perioada dificila.…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, referitor la protestul minerilor din Valea Jiului, ca nu este o solutie care rezolva problemele si a subliniat ca nu va permite o mineriada in mandatul sau.

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la protestele din Valea Jiului ca nu i se pare normal ce se intampla. Șeful Guvernului a precizat ca s-a gasit soluția pentru plata salariilor. „E un domeniu dificil și aceasta tranziție la economia verde in toata Uniunea Europeana vine cu probleme. Ii ințeleg,…

- O noua zi de revolta printre minerii din Valea Jiului. Sute de oameni protesteaza in fața Complexului Energetic Hunedoara, nemulțumiți ca nu și-au primit salariile la timp și, in ciuda promisiunilor facute, spun ca nu vor renunța la proteste. Pemierul Florin Cițu spune ca s-a gasit soluția pentru plata…

- Premierul Florin Cițu nu se arata deloc impresionat de protestele minerilor din Valea Jiului și susține ca in mandatul sau de premier nu va permite sa se intample ceea ce s-a intamplat cu Mineriadele din anii 90. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va renunța la purtarea maștii in…

- Diana Sosoaca a ajuns la protestul de la Mina Lupeni. Fostul senator AUR a stat de vorba cu mai multi mineri, dar si cu rudele ortacilor care au ramas in mina in semn de protest fata de intarzierea platii salariilor. „De 31 de ani Romania este condusa din afara. Problema mineriilor din Romania are solutii,…

- Diana Șoșoaca a cerut proteste masive impotriva „asasinilor economici de la putere". Fosta membra AUR a mai precizat ca soluția minerilor este una la indemana, dand exemplul Germaniei, unde spune ea, s-au redeschis minele, iar ortacii de acolo ar caștiga mai multe mii de euro. Basescu se ia de bugetari:…

- Protestul de la Lupeni continua Mineri. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. Aproape 120 de mineri de la exploatarea miniera Lupeni, din Valea Jiului, continua protestul spontan început ieri și refuza sa iasa din subteran. Ei sunt nemultumiti de întârzierea de aproape…