Cîțu, despre audierea de luni: Aflăm de ce PSD a amânat creșterea pensiilor pentru 1 septembrie Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, susține ca luni, în cadrul audierii în comisiilor parlamentare, va dezvalui de ce PSD a amânat creșterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie, atât în 2019, cât și în 2020, conform unui anunț postat pe Facebook. &"Bomba din audierea mea de mâine. Aflam de ce PSD a amânat creșterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie atât în 2019 cât și în 2020. #RomaniiTrebuieSaStie&", scrie, duminica seara, Florin Cîțu, pe Facebook. Audierea miniștrilor în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

