- Premierul Florin Citu spune ca orice intarziere legata de PNRR va fi rezolvata cu prioritate daca USR PLUS pleaca de la guvernare si va prelua el conducerea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. "Daca colegii de guvernare vor pleca, voi prelua Ministerul Investitiilor si ma voi asigura…

- „In urma discutiilor de astazi intre secretarii de stat Marius Vasiliu (Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene) si Andra Migiu (Ministerul Sanatatii - Romania) si cu echipa Autoritatii de Management a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost stabilit mecanismul decontarii…

- Tanczos Barna afirma ca posibilitatea introducerii unei taxe pentru masinile mai vechi de 15 este o „tema foarte noua”, ridicata de catre oficialii de la Bruxelles in discutiile pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta(PNRR) . „E o propunere, practic, a Comisiei (Europene – n.r.), ca in…