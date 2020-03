Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu: Daca este nevoie, vom prelungi perioada pentru cererile de suspendare a ratelor Normele de aplicare a ordonantei referitoare la amanarea platii ratelor la banci vor intra in discutia Guvernului foarte rapid, saptamana viitoare luni sau joi, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Florin…

- Normele de aplicare a ordonantei referitoare la amanarea platii ratelor la banci vor intra in discutia Guvernului foarte rapid, saptamana viitoare luni sau joi, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Florin Citu. "Aceasta ordonanta (referitoare la amanarea ratelor, n.r.) este unica in Europa pentru…

- Normele de aplicare a ordonanței referitoare la amanarea plații ratelor la banci vor intra in discuția Guvernului saptamana viitoare luni sau joi, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, vineri, prin...

- Cițu promite normele de aplicare a OUG privind amanarea ratelor “foarte rapid”: “Ordonanta este unica in Europa pentru ca se refera la toti debitorii și pentru toate tipurile de credite” Normele de aplicare a ordonantei referitoare la amanarea platii ratelor la banci vor intra…

- „Suntem pregatiti cu ordonanta. Vizeaza persoane fizice, persoane juridice PFA, intreprinderi individuale. Se suspenda ratele pe o perioada de pana la 9 luni”, a declarat in debutul sedintei ministrul Finantelor, Florin Citu. Premierul Ludovic Orban i-a cerut acestuia sa includa in ordonanta de urgenta…

- Guvernul a adoptat OUG privind amanarea plații ratelor la banci. Cine poate beneficia de aceasta masura Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi seara, dupa ședința de Guvern, aprobarea OUG privind amanarea plații ratelor. Florin Cîţu a precizat că ratele la bănci pot fi…

- PASUIRE… Ratele la credite vor putea fi amanate, printr-o simpla cerere, aproape sase luni. Anuntul a fost facut, marti seara, de ministrul Finantelor, Florin Citu. “Amanarea ratelor se va face pe o perioada mai mare decat starea de urgenta, mai aproape de sase luni, iar toti clientii care solicita…

- Veste buna pentru romani in plina criza coronavirus. Plata ratelor la banci va fi amanata pana la sfarșitul anului. Anunțul a fost facut miercuri dimineața de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la Realitatea PLUS. Amanarea va putea fi facuta in baza unei simple cereri, fara acte suplimentare, la toate…