- Premierul Florin Citu a subliniat, joi, ca nu doreste investitii fara rezultate in domenii precum cercetare, educatie sau sanatate, adaugand ca a aloca fonduri de la bugetul statului doar "de dragul" finantarii nu reprezinta o solutie, potrivit Agerpres. El a participat la evenimentul "Grand Matinal…

- Florin Citu a afirmat, joi, in interventia sa la evenimentul “Grand Matinal Digital”, organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania, ca nu se poate face dezvoltare fara capital uman. “Nu poti sa faci dezvoltare fara capital uman care sa vina sa sustina aceasta dezvoltare.…

- Premierul Florin Citu a informat, joi, ca actuala guvernare pregateste planul de dezvoltare pentru Romania pana in 2028, pentru a trece la un model de dezvoltare a economiei cu locuri de munca bine platite, pentru investitii care aduc valoare adaugata mare. Prim-ministrul a participat la evenimentul…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca doreste ca Guvernul sa investeasca cel putin 13 miliarde de euro anual de la buget in economie, iar acest lucru insemana ca in 2028 Romania va avea investiti peste 150 de miliarde de euro, o suma care reprezinta aproape PIB-ul Romaniei din aceasta perioada, potrivit…

- Florin Citu a avut o interventie, joi, la evenimentul “Grand Matinal Digital”, organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania, el afirmand ca Romania va trece la locuri de munca bine platite pentru investitii care aduc valoare adaugata mare. “Trecem la un mod de dezvoltare…

- “Ne batem la nivel global pentru investitii, vrem mai mult capital in Romania, vrem mai multe investitii in Romania, pe langa aceste fonduri europene si PNRR, si bani investiti de la buget, si pentru asta facem cateva lucruri. Ne uitam la ce a fost prost facut pana acum, de ce nu au venit investitorii…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la o dezbatere organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza in Romania, ca iși propune ca pana in 2028 Romania sa nu mai fie in coada clasamentului la PIB pe cap de locuitor. „Eu imi propun un lucru care nu s-a intamplat in ultimii…

