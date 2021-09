Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat sambata, inainte de sedinta Biroului Politic National (BPN) al Partidului National Liberal, ca, pe langa modificarile la statutul formatiunii, in BPN se va discuta si convocarea Consiliului National pe 26 septembrie, a doua zi dupa Congresul PNL. El a precizat si ca locul de desfasurare…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca pe 25 septembrie, la Congresul PNL desfasurat la Romexpo, vor participa 5.000 de persoane, iar organizatorii vor cere punctul de vedere al CNSU. Precizarile au fost facute inaintea sedintei Biroului Politic National al PNL, pe a carei ordine de zi figureaza o…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata, inainte de sedinta Biroului Politic National (BPN) al Partidului National Liberal, ca, pe langa modificarile la statutul formatiunii, in BPN se va discuta si convocarea Consiliului National in data de 26 septembrie, a doua zi dupa Congresul in care va fi ales…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca va cere Parlamentului un vot doar pentru validarea ministrilor ce urmeaza sa fie numiti pe portofoliile care au apartinut USR PLUS, nu un vot de incredere pentru intregul Cabinet. “Eu voi respecta Constitutia si suntem in procedura de remaniere. Constitutia…

- Nu se poate vota online la congresul PNL din 25 septembrie, pentru ca nu poate fi asigurata securitatea votului, spune Ludovic Orban. „Noi am convocat Consiliul Național pentru a vota modificarile care au fost aprobate in cadrul Biroului Politic Național, modificari pe care le-am aprobat in unanimitate,…

- Liberalii care îl sustin pe premierul Florin Cîtu la sefia partidului au convocat pentru sâmbata, o ședința a Biroului Politic National al PNL. Ședința are loc în contextul în care la câteva ore diferența se va desfașura ședința Consiliului Național al PNL în…

- Membrul PNL Sector 1 cere instanței sa anuleze doua decizii ale conducerii PNL.Este vorba despre decizia prin care i-a fost admisa candidatura lui Florin Cițu, dar și despre decizia de derogare de vechime in cazul premierului, transmite Realitatea PLUS. Florin Citu si Ludovic Orban candideaza pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca raspunderea integrala pentru propunerea lui Dan Vilceanu pentru functia de ministru al Finantelor ii apartine premierului Florin Citu si sustinatorilor lui. Orban si-a justificat votul impotriva desemnarii lui Dan Vilceanu, in sedinta Biroului Politic National…