Editorial: Viata ca un carusel. Ce faci cand moartea te ia prin surprindere?

Ieri mi am pus cateva intrebari. M am gandit la ce ma face sa simt ca traiesc si ce as face diferit daca ar fi sa mor.Saptamana aceasta, trei tineri au murit intr un accident intre Topraisar si Mereni.Unul dintre ei, in varsta de doar 22 de ani, a… [citeste mai departe]