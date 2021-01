Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca Romania se claseaza in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume in contextul pandemiei COVID-19, alaturi de tari precum SUA, Germania sau Franta.

- Citu: Banca Mondiala claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe masuri aplicate ca raspuns la criza provocata de virusul SARS-CoV-2 Premierul Florin Citu a afirmat, marti, ca Banca Mondiala "a confirmat" masurile luate de guvernarea liberala in contextul pandemiei de COVID-19, plasand…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Banca Mondiala a analizat un numar de 154 de tari si peste 3.000 de masuri financiare luate in contextul pandemiei, iar analiza pe Romania arata ca, alaturi de SUA, Germania, Franta si Australia, statul nostru a avut cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu vrea sa vanda “pe nimic” cele mai puternice si mai rentabile companii de stat, astfel ca social-democratii se vor opune acestei incercari “cu toate fortele”. “Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriase…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile italiene au revizuit condițiile de intrare in Italia, in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Masurile adoptate sunt aplicabile incepand cu data de 4 decembrie 2020 și pana la data de 15 ianuarie 2021, arata un comunicat al MAE. In conformitate…

- "Toti romanii trebuie sa stie! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma de 12.058.345 Euro!", a scris Florin Citu pe Facebook, miercuri. In urma cu o zi, ministrul de Finante declara ca Guvernul a suplimentat, la rectificarea bugetara, suma necesara pentru plata…

- Presedintele Pro Romania Vaslui, Daniel Olteanu, a atras atentia ca masurile luate de Guvernul PNL in contextul pandemiei COVID-19 sunt nepotrivite, afirmand ca singurul obiectiv al liberalilor este organizarea alegerilor si nu salvarea de vieti omenesti sau salvarea economiei.Intr-o postare…