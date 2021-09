LILHUDDY lanseaza albumul de debut – „TEENAGE HEARTBREAK”

LILHUDDY (aka Chase Hudson) lansează mult anticipatul album de debut – „Teenage Heartbreak”. Materialul include single-urile lansate anterior „21st Century Vampire”, „The Eulogy Of You and Me”, „America’s Sweetheart” și „Don’t Freak Out” featuring iann dior, solistul trupei… [citeste mai departe]