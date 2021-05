Stiri pe aceeasi tema

- „Cițu vede plus acolo unde, de fapt, e minus!” Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș, afirma ca premierul Cițu se lauda cu o creștere economica a Romaniei, creștere care nu exista. „Cițu vede plus acolo unde, de fapt, e minus! In ultima vreme, il tot auzim pe premierul…

- Florin Cițu a vorbit miercuri despre evenimentele-pilot cu public. Premierul a spus ca in funcție de rezultatele acestor teste se vor lua și masuri de relaxare. Dar, „daca nu ne vaccinam, orice scenariu pe care noi il punem pe masa, va fi complicat sa mergem cu el inainte”, a subliniat Cițu.

- Florin Cițu: „ Eroii din economia romaneasca sunt antreprenorii. Cu ei m-am consultat pentru a lua cele mai bune decizii. Fara ei nu aș fi reușit și le mulțumesc pentru asta. Coaliția de Guvernare a reușit in aceasta perioada dificila sa faca ce nu au facut alte guvernare in perioada de creștere economica.…

- O economie care produce bunastare pentru toți romanii se bazeaza pe investiții, spune premierul Florin Cițu, dupa anunțul INS privind creșterea investițiilor in 2020, comparativ cu 2019: „Am reușit imposibilul”. „Am reușit imposibilul! In 2020 investițiile nete in economie au crescut! Am spus din prima…

- Cițu subliniaza ca investițiile au fost cele care au permis plata salariilor și a pensiilor crescute, a șomajului tehnic și menținerea locurilor de munca. Premierul amintește și ca țara noastra a avut, in ultimul trimestru din 2020, cea mai mare creștere economica din UE.”Anul trecut am aratat ca e…

- ”Am reusit imposibilul! In 2020 investitiile nete in economie au crescut! Am spus din prima zi de mandat ca o economie liberala, o economie care produce bunastare pentru TOTI romanii, se bazeaza pe investitii. Anul trecut am aratat ca e posibil sa cresti investitiile chiar daca economia trece prin…

- Sa introduci taxe noi sau sa le crești pe cele existente intr-o perioada in care dinamica economiei e sub potențial este sinucigaș, spune premierul Florin Cițu. Aflat sambata la Consiliul Județean Vrancea, prim ministrul a declarat ca toata lumea intreaba cum vor putea autoritațile sa reduca deficitul…

- "Avem un buget impresionant pentru aceasta perioada prin care trece nu numai Romania, ci si economia globala. Anul trecut, din Guvernul din care am facut parte cu premierul Ludovic Orban, am iesit si am spus din primul moment ca este un Guvern de tranzitie, nu stiam ca o sa vina peste noi criza, dar…