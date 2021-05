Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, la Constanta, ca de la 1 iunie se va sta fara masca pe plaja, cu conditia distantarii intre sezlonguri. ‘Cred ca de la 1 iunie putem vorbi deja de eliminarea purtatului mastii pe plaja. Deci, aici este un consens. Am venit, bineinteles, cu o conditie: o distantare…

- Sezonul estival se va deschide in doua etape cu diverse masuri de relaxare, respectiv de la 1 iunie și de la 1 august, a declarat premierul Florin Cițu, la Constanța. El a anunțat ca de la 1 iunie nu va mai fi obligatorie masca pe plaja.

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, la Constanta, ca de la 1 iunie se va sta fara masca pe plaja, cu conditia distantarii intre sezlonguri. "Cred ca de la 1 iunie putem vorbi deja de eliminarea purtatului mastii pe plaja. Deci, aici este un consens. Am venit, bineinteles, cu o conditie:…

- Obligativitatea purtarii maștii in aer liber ar putea disparea de la 1 august. Anunțul a fost facut astazi de premierul Florin Cițu. Pana atunci e posibil sa se dea voie fara masca doar la plaja, la munte sau in drumeții. ”In primul rand, sunt cateva lucruri pe care cu toții le așteptam pentru sezonul…

- Zeci de mii de turiști iși petrec acest weekend la mare, in minivacanța de Paște, care coincide și cu cea de 1 Mai, momentul de debut al sezonului estival. In Vama Veche tinerii au dansat și au petrecut pe plaja, iar mulți dintre ei nu au purtat masca de protecție și nici nu au respectat distanțarea…

- Vin vești bune de la premierul Romaniei! Florin Cițu anunța faptul ca o condiție sta la baza redeschiderii restaurantelor. Indiferent de rata de incidența, daca personalul unui local ar fi vaccinat in totalitate atunci, spune oficialul, restaurantele din intreaga țara ar putea fi deschise permanent.…

- Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat vineri ca romanii ar putea renunța la purtarea maștii in spații publice in momentul in care se atinge pragul de 10 milioane de persoane imunizate. Intr-o postare publicata pe Facebook, prim-ministrul a anunțat ca pragul de 10 milioane de persoane vaccinate ar putea…

- Cand pot renunța romanii la masca de protecție. Anunțul zilei facut cu cateva ore inainte de introducerea noilor restricții ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Cand pot renunța romanii la masca de protecție?…