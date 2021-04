Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a avut miercuri o intrevedere cu reprezenanții cultelor pentru a discuta despre modul in care se va desfașura slujba de inviere. Premierul a precizat trei reguli principale pe care romanii trebuie sa le respecte. „Din punctul nostru de vedere ne intereseaza…

- Dupa ce autoritațile au ridicat restricțiile de circulație in noaptea de Paște, intre 1 și 2 mai, mulți romani s-au bucurat la gandul ca vor putea petrece la mare in aceasta perioada. Din pacate, realitatea este cu totul alta. Cei care vor sa petreaca de 1 Mai la mare trebuie sa respecte regulile la…

- Premierul Romaniei, Florin Citu, a transmis intr o postare pe contul sau oficial de Facebook faptul ca se va putea lua in considerare renuntarea la masca de protectie cand vom atinge pragul de 10 milioane de romani vaccinati.Citu a mai precizat ca obiectivul sau si al Guvernului este imunizarea a 10…

- Fostul premier Mihai Tudose ironizeaza 'vestile extraordinare' pe care le-au primit romanii in ultimele 24 de ore. „Cițu. Și ai lui..... Din ciclul “vești extraordinare pentru romani” dar nu și “romanii trebuie sa știe” aflam in ultimile 24 de ore ca: -ministrul (?) Voiculescu…

- Cand pot renunța romanii la masca de protecție. Anunțul zilei facut cu cateva ore inainte de introducerea noilor restricții ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Cand pot renunța romanii la masca de protecție?…

- Premierul Romaniei a vorbit marți seara despre situația Romaniei, in contextul in care țara noastra se afla in fața valului trei al pandemiei. Florin Cițu a dat asigurari cu privire la restricțiile pe care romanii le-ar putea avea in perioada Sarbatorilor Pascale, facandu-le promisiuni solemne cetațenilor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a susținut, marti, la ora 17,10 o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului a avut o sedinta de lucru privind siguranta publica in unitatile de invatamant cu premierul Florin Citu, membri ai Guvernului si reprezentanti…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, saluta decizia președintelui Klaus Iohannis de a promulga legea bugetului. Cițu arata intr-un mesaj ca bugetul este cel mai echilibrat de la Revoluție incoace. Citește și: Inca o angajare CONTROVERSATA facuta de PNL: fata unui fost ștab din SRI, angajata pe…