Stiri pe aceeasi tema

- Previzualizeaza intr-o fila noua Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca șansele realizarii alianței dintre PNL și PSD au crescut exponențial in ultimele zile. Mai exact, președintele Iohannis il incurajeaza pe Florin Cițu sa ajunga la o ințelegere cu Partidul Social Democrat, pentru a-l elimina…

- Conducerea liberalilor discuta despre excluderea din partid a fostului președinte Ludovic Orban ca urmare a propunerii inaintate Biroului Executiv de Gigel Știrbu, Emil Boc și Gheorghe Flutur. Propunerea BEX va fi votata intr-o noua ședința de BPN care va avea loc maine la PNL. Mai sunt propuși la excluderea…

- Prim-ministrul Florin Cițu susține ca parteneriatul este unul intre PNL și președintele Klaus Iohannis, nu unul „pe persoana fizica”, și ca acesta este „mai puternic ca niciodata”. Intrebat daca Ludovic Orban risca sa fie exclus din PNL pentru ca a anunțat ca parteneriatul dintre el și președintele…

- Consiliul National al PNL se reuneste duminica, pentru a alege secretarul general, prim-vicepresedintii si vicepresedintii si pe ceilalti membri ai Biroului Executiv al partidului, dupa ce Florin Citu a fost ales de Congres presedinte al formatiunii. Update 18:51: Europarlamentarul Rares Bogdan a fost…

- Ludovic Orban sugereaza ca Florin Cițu ar folosi banii din PNDL, ca sa cumpere susținerea primarilor. El sustine ca Iohannis i-a facut plangere penala lui Liviu Dragnea, ca ar fi folosit banii din PNDL 1, ca sa cumpere sustinerea unor primari, inainte de alegerile din 2014. Presedintele PNL lanseaza…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca nu l-a auzit pe presedintele Klaus Iohannis spunand "clar" in mod public pe cine sustine la sefia partidului, insa "pare ca presedintele poate sa aiba alta optiune", desi se cunosc "de foarte mult timp". "In ceea ce ma priveste, nu a intervenit…

- ​Ludovic Orban se delimiteaza de Florin Cîțu, acuzând ca plecarea oricarui partid din actuala Coaliție de guvernare lasa „România la cheremul PSD”. El a precizat ca nu va participa la ședința conducerii PNL convocate de tabara Cîțu, el nefiind informat și consultat…

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…