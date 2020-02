Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Florin Citu, afirma ca, in primele trei luni ale acestui an, trebuie achitate imprumuturi facute de PSD in valoare de 20 de miliarde de lei, spunand ca acesti bani "au ajuns prin programele PSD doar la baronii locali si firmele lor de casa". El sustine ca, in 2019, PSD a imprumutat…

- Explicația lui Cițu pentru cele 4 miliarde de euro imprumutate de Romania intr-o singura luna Romania a avut anul trecut cel mai mare gol in buget din ultimii 9 ani, peste 48 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de ministrul finanţelor, care a acuzat fostul guvernul PSD de proastă…

- Explicația ministrului Finanțelor pentru cele 4 miliarde de euro imprumutate de Romania intr-o singura luna Romania a avut anul trecut cel mai mare gol in buget din ultimii 9 ani, peste 48 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de ministrul finanţelor, care a acuzat fostul guvernul PSD de…

- La intrebarea DC News de ce nu a venit ministrul Finantelor, Florin Cițu, la audierile din Parlament, senatorul Daniel Zamfir a raspuns: "Va veni. Acum a gasit un motiv complet aberant. Ministrul de Finanțe este obligat sa vina la orice comisie parlamentara, cu atat mai mult la Comisia Economica.…

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finantelor, a reacționat la demersul actualului ministru, Florin Cițu, de a imprumuta trei miliarde de euro de pe pietele externe, pentru a acoperi necesarul de finantare al bugetului de stat: „Imprumuturile peneliste sunt mai bune pentru Romania?”, se intreaba…

- "Cred ca era o obligatie de-a noastra sa depunem aceasta motiune, plecand de la toate declaratiile incorecte si nejustificate de pana sa devina ministru, conferinta de presa de dupa doar cateva zile de mandat si tot ce s-a intamplat de o luna de zile incoace. Dansul, prin masurile aplicate sau neaplicate…

- Cițu: Gaura in buget la 9 luni, lasata de Guvernul PSD, este de 21 miliarde de lei Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti…

- Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Guvernul PSD a 'estimat'…