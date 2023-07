CITR, nouă tentativă de a vinde activele Dan Steel Group, aflat în faliment. Acum se cer 23 de milioane de euro Casa de Insolvența Transilvania (CITR) va scoate din nou la licitație activele companiei Dan Steel Group Beclean, una dintre cele mai importante societați din industria metalurgica romaneasca, intrata in faliment anul trecut. Prețul de la care incepe licitatația este de 23 de milioane de euro, in scadere de la 28 de milioane euro și 25 de milioane euro la licitațiile anterioare. Membra a grupului DSG, Dan Steel Group, cu o vechime de circa 50 de ani, activa in producția desarma și produse din sarma și avea o capacitate de producție ce depașea 100.000 tone/an. Fabrica de sarma din Beclean are un… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

