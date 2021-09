Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș trei barbați care au comis infracțiuni rutiere. Le-au fost intocmite dosare penale. In 19 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sannicolau Mare au oprit pentru control, in comuna Periam, un autoturism condus de un tanar…

- Peste 2300 de conducatori auto au incalcat regulile de circulație rutiera in acest weekend, anunța Inspectoratul Național de Patrulare. Totodata, peste 80 de pietoni au fost prinși de oamenii legii in timp ce traversau strada neregulamentar.

- 58 de conducatori auto au fost inlaturați de la conducerea mijlocului de transport de catre inspectorii de patrulare pe teritoriul țarii, pe parcursul a 2 zile de weekend. Dintre aceștia, 44 de șoferi se aflau in stare de ebrietate avansata, 6 au refuzat sa treaca testul alcoolscopic, iar 8 s-au ales…

- Amenzi in valoare de peste 100.000 de lei, șoferi in stare de ebrietate și mașini cu acte in neregula, descoperite in urma raziilor nocturne comune ale SPIA și INSP. Serviciul protecție interna și anticorupție al MAI in comun cu Inspectoratul Național de Securitate Publica au desfașurat un complex de…

- Polițiștii clujeni au prins 5 șoferi conducând sub influența alcoolului în acest weekend pe raza județului Cluj. Aceștia au fost prinși pe drumurile din Dej și Huedin: „Dej: La data de 15 august a.c., în jurul orei…

- 6 șoferi au fost prinși in stare de ebrietate la volan, in acest weekend, in urma unor controale efectuate de catre angajații Inspectoratului Național de Securitate Publica. In total, oamenii legii au depistat 2200 de incalcari.

- Infractiuni la regimul rutier constatate de politistii tulceni. In cursul zilei de 1 august a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Macin, au fost sesizati cu privire la producerea unui accident pe DE87, intre localitatile Macin si Smardan.Din primele verificari, a reiesit ca un barbat de 39 de…

- Infracțiuni la regimul rutier constatate de polițiștii vranceni La data de 7 iulie, ora 15:23, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au oprit in trafic, pe o strada din orașul Odobești, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 50 de ani, din localitate, aflat sub influența bauturilor…