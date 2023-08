Stiri pe aceeasi tema

- In trei saptamini de la lansarea reformei, 25% din deținatorii de patenta au trecut la noul regim fiscal, și-au cumparat aparat de marcat și-și continua activitatea comerciala. Declarația a fost facuta de ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba. Dumitru Alaiba spune ca in trei…

- Circa 1100 de foști patentari au tranzitat la noul regim fiscal de activitate independenta in trei saptamini de la intrare in vigoare a noii reforme fiscale. Aceștia și-au procurat aparat de casa, au mers la FISC, s-au inregistrat și deja pot lucra legal. Despre acest lucru a anunțat ministrul dezvoltarii…

- In prima saptamina dupa desființarea brevetului pentru comerțul cu amanuntul, in legatura cu cerința de a trece la alte forme de activitate antreprenoriala, piețele de capitala au fost vizibil goale. Potrivit comercianților, nu toata lumea a acceptat noile reguli și in cele din urma a incetat sa lucreze.…

- Comercianții cu amanuntul in baza de patenta care vor trece la activitatea independenta vor primi compensații de pana la 10 mii de lei pentru procurarea caselor de marcat și amenajarea locului de munca. In acest sens, Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Dezvoltarii Economice și Digitalizarii,…

- Deținatorii de patenta vor putea beneficia de un suport in valoare de pana la 10 mii de lei (500 de euro) din partea statului pentru compensarea cheltuielilor de tranziție la activitatea independenta. Cererile pentru obținerea compensațiilor vor putea fi depuse incepand cu 1 iulie și pana la 30 august,…

- Mai multe companii din domeniile tech și creativ, care au participat la concursul Moldova Innovation Awards , au fost premiate in cadrul Gala Awards, un eveniment de amploare organizat la Chișinau in data de 15 iunie. La eveniment a fost prezent ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru…

- Birocrația, economia tenebra și lipsa forței de munca sint principalii trei factori care impiedica dezvoltarea economica a Republicii Moldova. O spune ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba, potrivit caruia cele mai vizibile acțiuni ale echipei sale vizeaza reducerea birocrației…

- Autoritațile planifica sa introduca un sistem online prin care absolvenții de liceu sa verifice de la distanța rezultatele obținute la examenele de Bacalaureat, fara a fi nevoie sa se deplaseze la centrele de bac. Anunțul a fost facuta de ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba.…