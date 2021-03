Stiri pe aceeasi tema

- Trei ofițeri de la ISU Dobrogea vor fi cercetați disciplinar Foto arhiva: ISU Ministrul de interne, Lucian Bode, a anuntat ca luni începe cercetarea disciplinara a trei ofiteri de la ISU Dobrogea în urma interventiei de la incendiul în urma caruia o femeie a murit aruncându-se…

- Tragedia de la Constanta scoate la lumina un adevar dureros: femeia care s-a aruncat de la balconul apartamentului in flacari putea trai daca pompierii nu plecau cu 15 minute intarziere in misiune. O confirma chiar sefii ISU care astazi au mai facut o descoperire: in oras mai era o masina cu nacela,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat in urma incendiului de la Constanța, unde o femeie a murit dupa ce s-a aruncat de la balcon ca sa scape de flacari. Oficialul spune ca e anormal ca Inspectoratele pentru Situații de Urgența sa nu aiba echipamentele necesare in dotare și ca vrea ca in 2021…

- Seful ISU Dobrogea, Mihail-Cristian Amarandei, a declarat, miercuri, ca autospecialele de pompieri au fost blocate in trafic, in cazul incendiului de la un bloc din Constanța, in urma caruia o femeie a murit dupa ce a cazut de la etajul 6.”La intersecția Mircea cel Batran cu Bulevardul Mamaia s-a creat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineata, din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, este blocata circulatia autovehiculelor pe 12 drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta, 35 de drumuri judetene si trei drumuri comunale. Inspectoratul…

- Iarna a pus stapanire pe mai multe zone din țara. In județul Constanța toate drumurile naționale și județene au fost inchise, mai puțin DN39 și A2. Din cauza vremii și 19 localitați au ramas fara curent electric.A fost emis și un mesaj RO Alert prin care autoritațile roaga cetațenii sa nu paraseasca…

- In județele Constanța și Tulcea, din cauza viscolului și vizibilitații reduse, este restricționata circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN 22 intre localitațile Lumina și Mihai Viteazu, DN 3 Cobadin – Ostrov și pe DN 22A Harșova – Topolog, DN22D Macin – Babadag, conform Infotrafic.…

- Un pacient este transferat in acest moment de la Constanta la Iasi, dupa ce a fost electrocutat.O alta misiune a elicopterului SMURD.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, spune ca este vorba despre un barbat in varsta de aproximativ 52 de ani electrocutat, in timp ce se afla pe un tren…