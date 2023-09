Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de pe Sectia de Obstetrica si Ginecologie 1 a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botoșani a fost audiat in calitatea de suspect. Este vorba despre dosarul instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava in cazul tinerei de 25 de ani, Alexandra Ivanov, …

- Procurorii au descins vineri la locuintele medicilor implicati in cazul Alexandra. Medicul de garda in noaptea tragica are calitatea de suspect, au anunțat procurorii.Astfel, la data de 01.09.2023, al sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, s-a procedat la audierea, in calitate de suspect…

- Primele masuri dupa cazul tragic al femeii de 25 de ani, insarcinata in 13 saptamini cu al patrulea copil, care a fost lasata sa moara pe patul de spital. Alexandra Ivanov nu a avut parte timp de 7 ore, de la internarea la Spitalul „Mavromati” din Botoșani , de vreo intervenție pentru a-i opri suferința…

- Cadrele medicale de pe Sectia Obstetrica – Ginecologie 1 a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ”Mavromati”, care erau de serviciu in noaptea de 17 spre 18 august, au fost suspendate din activitate, dupa moartea unei tinere de 25 de ani, a anuntat, luni, managerul spitalului, Angel Calin.Masura a fost…

