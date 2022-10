Cît de folositoare sînt suplimentele alimentare Mulți oameni aleg sa ia din oficiu vitamine și suplimente alimentare, pe motiv ca acestea ar putea sa contribuie la creșterea imunitații. Doar ca mare parte din ei sint deja destul de sanatoși și viseaza la o stare generala mai buna. Știința arata insa ca unele suplimente alimentare – precum beta carotenul, vitamina E și vitamina A – nu au cine știe ce rol important in prevenirea bolilor cronic Citeste articolul mai departe pe noi.md…

