- Cabral intervine in „scandalul” Delia. Simpaticul prezentator de la Pro TV a trimis un mesaj cu un puternic impact emoțional, dupa ce lumea s-a imparțit in doua tabere de cand artista a anunțat ca nu vrea copii. Il știm glumeț și simpatic, dar de aceasta data, indragitul om de televiziune a avut un…

- Dupa ce a surprins publicul cu melodia de debut, "Te-am asteptat sa vii", acum un an, tanara artista de la Iasi, Teodora Rusu, lanseaza in aceasta toamna noua piesa, „Aripi de Iubire". Din spusele artistei, spre deosebire de piesa de debut, in „Aripi de Iubire" se simte un pic mai in "stihia ei muzicala",…

- Toposul Manastirii Agapia are un trecut special și o tradiție filocalica indelungata. Sunt istorii ale stravechii chinovii care descriu autentica valoare a acestui spațiu duhovnicesc. Numeroase inimi de monahi, monahii și credincioși au inalțat rugaciuni de pe acest Tabor al iubirii. Inainte de a…

- Ajuns la un anumit punct de furie, Vladimir Putin a apelat la o metoda de amenințare la adresa lui Zelenski, atacandu-i orașul natal. Momentan, nu se știe daca aceasta lansare de rachete reprezinta o amenințare directa la adresa liderului ucrainean sau un avertisment legat strict de contextul politic…

- Dupa ce ne-a purtat intr-o „Vacanța in inima ta”, Edward Sanda lanseaza alaturi de Vijay un single fresh, cu o poveste efervescenta. „Ia-ți rochia aia roșie/ Care mi-a luat mințile/ De corpul tau m-ai facut dependent/ Tot ce gandesc acum este indecent” sunt „gandurile” pe care Edward Sanda le pune in…

- "Cand simți ca viața e grea, gandește-te la cei care mai au de trait doar o zi". Cu vorbele acestea in minte am intrat astazi in sala de operație. Numai Dumnezeu știe cat ar mai fi trait copila de 16 ani, care urma sa primeasca o inima noua. Era un caz grav de insuficiența cardiaca, cu o evoluție rapida,…

- Cristi Manea a implinit 25 de ani. Fotbalistul este implinit din toate punctele de vedere pana la aceasta varsta. Are doua fiice superbe, o iubita frumoasa și o cariera in fotbal. Cu aceasta ocazie speciala, iubita lui, Irina Deaconescu, a postat pe rețelele de socializare un video, dar și un mesaj…