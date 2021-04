Stiri pe aceeasi tema

- Cirque du Soleil anunța ca din aceasta vara vor fi reluate patru dintre spectacolele emblematice care au loc in fiecare an. Spectacolele de la Cirque du Soleil au fost anulate in ultimul an din cauza pandemiei de coronavirus. Conform AFP, Cirque du Soleil a anuntat reluarea din aceasta vara, in Statele…

- Orașul Alba Iulia intra in randul orașelor civilizate in ceea ce inseamna atat mobilitatea nepoluanta a locuitorilor, cat și opțiunea de transport ECO a turiștilor in orașul Marii Uniri. Peste 200 de trotinete electrice “Este atat un mijloc de transport ecologic, cat și un mod agreabil de petrecere…

- Georgiana Lobonț și familia sa au plecat intr-o binemeritata vacanța, insa inainte de a incepe distracția pe taramuri fierbinți, frumoasa artista și familia ei au primit o veste la care nu se așteptau.