Cireșele și strugurii, fructele care îngrașă cel mai mult. Câte calorii au Cum este vara și sigur sunteți tentați sa mancați fructe pe saturate, ar fi bine sa fiți atenți și la cantitate, pentru ca fructele conțin destule calorii care se pot transforma in cateva kilograme in plus pe nevazute. Ei bine, intr-un top al fructelor care ingrașa, pe prima poziție se afla cireșele, susține nutriționistul Mihaela Bilic, care considera ca de vina este faptul ca soiurile au tot fost ameliorate, de-a lungul timpului, crescand cantitatea de fructoza. Urmeaza apoi strugurii, toamna, care bat orice. Nu putem uita, insa, nici pepenii, care și ei ingrașa teribil. Pe scurt, toate trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

