Circulatie restrictionata in zona Sos.Nicolina – T.Neculai pana sambata

- Cauza a fost solutionata in prima instanta de Laura Monica Tanase, judecator al Tribunalului Constanta, care a ajuns la concluzia ca fapta de care a fost acuzat Viorel Costache, fostul inspector sef al ISU "Dobrogealdquo;, nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta…

- Reprezentanții structurilor de informare și prevenire ai Jandarmeriei, Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dambovița au desfașurat o acțiune informativ-preventiva in randul cetațenilor aflați la Targul anual organizat in orașul Titu. Activitatea a constat in discuții interactive cu…

- Dupa 32 de ani de cariera militara in care și-a servit Patria cu devotament, curaj și credința sub drapel, purtand cu mandrie zi de zi uniforma militara, ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???? ???????????????? ???????????????? ????????????????????????????…

- Astazi, 7 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj a debutat prima serie de cursuri de prim ajutor adresate polițiștilor salajeni, desfașurate de asistentul coordonator S.M.U.R.D. Salaj din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Porolissum” Salaj. Structurile operative…

- Un tanar sofer in varsta de 18 ani a fost transportat la un spital din Bucuresti, iar o minora in varsta de 16 ani a primit ingrijiri medicale la fata locului dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat si s-a infipt cu rotile in sus in gardul unei case, in localitatea Trestieni din judetul…

- Numarul incendiilor de vegetatie produse in Braila, in prima jumatate a anului, a crescut de cinci ori, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit informatiilor facute publice de seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dunarea Braila, col. Cristian Ion, potrivit Agerpres.In primele…

- CARAȘ-SEVERIN – Festivalul de Jazz de la Garana a prilejuit o conferința de presa susținuta de structurile implicate in asigurarea ordinii publice – Poliție, pompieri, jandarmi, dar și antidrog –, la sediul Poliției județului! Comisarul șef de poliție Dinu Nicorici, șeful de Cabinet al Inspectoratului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 30 iunie, in jurul orei 19.30, la un incendiu de deșeuri produs in municipiul Targu-Mureș, in curtea exterioara a internatului Liceului de Arte. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa…