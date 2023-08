Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A 4 Ovidiu Agigea, pe sensul de mers catre Agigea, pana la ora 19:00, se va inchide banda numarul 1, pe tronsonul kilometric 10 ndash; 11, pentru lucrari de frezare si asfaltare. Circulatia autovehiculelor se…

- O mașina a luat foc in mers pe Autostrada A2 București – Constanța, la kilometrul 39, in zona localitații Fundulea, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. La locul incendiului s-a format o coloana uriașa de fum, iar vizibilitatea a fost scazuta. La fața locului, s-au deplasat pompierii, care…

- Accident de circulație, marți, pe A1, pe sensul de mers spre Deva. Circulația a fost ingreunata dupa ce doi șoferi care circulau in paralel s-au ciocnit lateral din neatenție, spun polițiștii.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj anunța restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda din cauza unor fisuri aparute in asfalt la care se lucreaza. „Intre km. 16+200 – km. 16+400, calea I, se intervine pentru remedierea unei fisuri aparute in carosabil. Circulația se desfașoara pe…

- Orașul Salonic din Grecia, o destinație de vacanța pentru mii de romani, a fost lovit de o furtuna puternica. Viiturile au inghițit mașini și au distrus zeci de case și drumuri, scrie digi24.ro.

- VIDEO ȘTIREA TA| INUNDAȚII in zona Ighiu: Raul care trece prin comuna s-a umflat din cauza ploilor torențiale INUNDAȚII in zona Ighiu: Raul care trece prin comuna s-a umflat din cauza ploilor torențiale Situația se menține critica in zonele afectate de aversele torențiale din județul Alba. Așa cum reiese…

- Politistii avertizeaza ca circulatia se desfasoara cu dificultate, pe Autostrada Soarelui, din cauza ploii torentiale.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ploua torential pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii 71 si 75, cu acumulare de apa…

- Circulatia a fost ingreunata, marti dupa-amiaza, pe artera principala din municipiul Vaslui, dupa ce doua masini in care se aflau cinci persoane s-au ciocnit. Incidentul a avut loc in zona Spitalului Judetean de Urgenta, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI si acordarea…