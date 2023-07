Circulație îngreunată între Brăila și Slobozia din cauza unui accident Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, luni dimineața, pe DN 21 Braila - Slobozia, la ieșirea din localitatea Baraganul, din cauza unui accident rutier. O persoana a fost ranita, noteaza mediafax. Potrivit ​Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN21 Braila - Slobozia, la ieșire din localitatea Baraganul, din județul Braila, s-a produs un accident intre o mașina și un ansamblu auto. CITESTE SI Motivele pentru care au fost amendați unii șoferi romani care au plecat in vacanța in Europa 03:31 242 Alpinistul Horia Colibașanu, din nou 'in varful lumii':… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

