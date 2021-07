Circulaţia trenurilor pe raza staţiei CF Videle se desfăşoară "la cale liberă" Circulatia trenurilor pe relatiile Videle - Ciolpani si Videle - Zavestreni se desfasoara alternativ, "la cale libera", din cauza unui deranjament la instalatia de centralizare electronica, informeaza CFR SA. "Circulatia trenurilor, pe relatiile Videle - Ciolpani si Videle - Zavestreni se desfasoara la aceasta ora sub indrumarea personalului feroviar de specialitate, in termeni feroviari "la cale libera", din cauza unui deranjament inregistrat la instalatia de centralizare electronica, din statia Videle. Trenurile circula alternativ, din ambele sensuri, dupa verificarea, de catre personalul feroviar,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

