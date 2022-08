Circulația tramvaielor pe unele trasee din municipiul Iași va fi modificată Circulația tramvaielor pe unele trasee din municipul Iași va fi modificata, la sfarșitul acestei saptamani, pentru a permite derularea unor lucrari de mentenanța la macazul din zona intersecției strazilor Gavriil Musicescu, Arcu și Gandu. Astfel, in zilele de 27 și 28 august, vor fi urmatoarele schimbari: traseul 1 va avea itinerariul Targu-Cucu – Podu Roș – Tatarași – Targu-Cucu; traseul 3 Gara – Tatarași Nord va fi suspendat; traseul 6 va avea itinerariul Dacia – Voința – Gara – Dacia; traseul 7 va avea itinerariul Țuțora – Podu Roț – Targu-Cucu; traseul 8 va avea itinerariul Targu-Cucu – Tudor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Documentatia centurii usoare a municipiului Iasi mai are nevoie de avizul de mediu inainte sa fie predata Regionalei de drumuri nationale. Directorul Ovidiu Laicu ne-a spus ca proiectul realizat de firma clujeana NV Construct, care a castigat licitatia si a semnat cu un an si jumatate in urma pentru…

- Un accident de circulatie cu doua victime a avut loc in zona Podu Ros. Din cauza nerespectarii regulilor de circulatie, un tramvai, un autoturism Dacia si un Taxi au fost implicate in accident. Practic, Dacia a fost facuta "sandwich" intre celelalte doua. Din acest motiv, doua persoane au fost blocate…

- In data de 24.07.2022, intre orele 07:00 – 16:00, va avea loc evenimentul sportiv „Timisoara Triatlon” In aceste condiții, circulatia rutiera va fi inchisa in zona bulevardul I.C. Bratianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – splaiul Tudor Vladimirescu…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca va suspenda, din data de 16 iulie, circulația autobuzelor liniei M42 pe traseul deviat.Potrivit CTP Cluj, circulația autobuzelor liniei M42 – strada A. Vlaicu – Sannicoara, va fi suspendata pe traseul deviat de la Pasajul Dezmir, pe str. Crișeni – str. Planoarelor…

- Circulația feroviara pe tronsonul Iași – Pașcani este momentan intrerupta in urma deraierii unui tren de marfa. Din informațiile primite de la prefectul de Iași, Bogdan Cojocaru, evenimentul s-a produs pe porțiunea cuprinsa intre Podu Iloaiei și Sarca in dreptul unei curbe. Respectiva garnitura se indrepta…

- De astazi, 6 iunie, trei tramvaie Bozankaya vor circula prin Iasi pe rutele 5, 7 si 8. Cu aceasta ocazie a fost inaugurat si rondul Tutora, de unde pleaca tramvaiul 5. CTP a reinfiintat traseul de tramvai 5 cu capat de linie in Tutora, oferind posibilitatea celor care vin dinspre Tomesti cu autobuzul…

- Primele tramvaie Bozankaya vor fi puse astazi in circulatie pe trei trasee care, cu aceasta ocazie, vor suferi si modificari. Potrivit oficialilor Companiei de Transport Public (CTP), este vorba despre rutele 5, 7 si 8, toate avand capat de linie rondul Tutora - punct intermodal care va fi deschis circulatiei…

- Numarul de tramvaie noi care vor circula la Iasi va creste la peste 20 de vehicule incepand de luni. Primaria a anuntat ieri ca va pune in circulatie tramvaiele Bozankaya, pana acum fiind 7 livrate la Iasi. Acestea se adauga celorlalte 16 vehicule noi livrate de polonezii de la PESA. Astfel, 23 de vehicule…