Circulația rutieră pe DN 67 B, închisă din această seară pentru toate categoriile de autovehicule Circulatia rutiera pe DN 67 B, pe podul de peste raul Olt care face legatura intre municipiul Dragasani (judetul Valcea) si comuna Verguleasa (judetul Olt), va fi inchisa incepand de marti seara pentru toate categoriile de autovehicule, au informat reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova. Potrivit sursei citate, masura a fost luata pentru siguranta participantilor la trafic, asta dupa ce in urma cu 10 zile pasarela pietonala a podului s-a prabusit, o decizie in ceea ce priveste redeschiderea traficului pentru anumite categorii de autovehicule sau daca acesta va… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pericol pentru locuitorii unui sat din județul Valcea, dupa ce o porțiune de cațiva zeci de metri dintr-un pod peste raul Olt s-a prabușit. Podul face legatura intre orașul Dragașani și comuna Poganu, iar traficul se desfașoara cu restricții, scrie ziarul local GorjOnline. Podul se afla pe Drumul Național…

- Traficul rutier este restrictionat pe un sens pe DN 67 B, intre judetele Valcea si Olt, dupa ce trotuarul s-a surpat, informeaza News.ro. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat pe un sens pe DN 67B, la kilometrul 119, intre localitatile…

- Circulatia rutiera pe DN 23B, intre Maicanesti si Ciorasti, a fost redeschisa pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza marti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). ‘Dupa actiunile drumarilor, s-a reusit redeschiderea circulatiei pentru toate categoriile de…

- Centrul INFOTRAFIC, drumuri naționale cu circulația inchisa, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile: – DN 22 Ramnicu Sarat, județul Buzau – limita cu județul Braila; – DN 23B Maicanești – Cioraști, județul Vrancea. Trafic restricționat (autovehicule cu masa mai mare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt tronsoane de autostrazi cu traficul inchis. Drumuri nationale cu circulatia inchisa, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile: DN 22 Ramnicu Sarat, judetul Buzau limita cu judetul Braila; DN…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara a anuntat ca, pana in a doua jumatate a lunii februarie, circulatia rutiera va ramane inchisa pe DN 57, pe Clisura Dunarii, in zona localitatii Berzasca, dupa ce marti seara a avut loc o cadere masiva de pietre. In cursul saptamanii viitoare,…

- Stratul de zapada viscolita depașește 45 de centimetri in stațiunea montana Ranca. Șase utilaje și o autofreza se lupta cu ninsoarea care de 24 de ore cade fara oprire, au informat reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova. Autoritațile atenționeaza șoferii sa circule cu…