Circulația pe bulevardului Sudului, blocată în timpul zilei. Transportul în comun, deviat Primaria Timișoara a anunțat ca, incepand de astazi, se impun restricții de circulație pe bulevardul Sudului, unul dintre cele mai circulate din oraș. „Se va proceda la inchiderea circulației auto pe bd. Sudului, pe tronsonul cuprins intre bd. L. Rebreanu și str. Oglinzilor din data de 18.08.2020 pana in data de 20.12.2020 in intervalul orar […] Articolul Circulația pe bulevardului Sudului, blocata in timpul zilei. Transportul in comun, deviat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

