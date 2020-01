Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre principalii beneficiari ai Mecanismului pentru o tranzitie justa, destinat sa ajute Europa sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050, potrivit estimarilor Comisiei Europene care au fost prezentate statelor membre UE, sustine Bloomberg, potrivit Agerpres.Potrivit…

- ​Premierul Ludovic Orban continua sa afirme ca prețul energiei care ajunge la consumatorii industriali este mai ridicat decât în Germania. La fel și prețul gazelor naturale. "Am ajuns sa avem pentru companii prețuri la energie la prețuri mai mari decât în Germania",…

- Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țari ale UE au ajuns joi dimineața la un preacord pentru reformarea condițiilor de munca ale șoferilor de tir, un dosar ultrasensibil marcat de opoziția dintre Est și Vest, scrie AFP. „Am ajuns la un acord preliminar”, a scris pe Twitter, fara a…

- In prezent, in Uniunea Europeana exista peste 10.000 de fabrici de bere conform celor mai recente cifre dezvaluite de catre Brewers of Europe, in timp ce atat producția, cat și consumul de bere au crescut treptat de la an la an in ultimii cinci ani. Cifrele - lansate ca parte a ediției 2019 a Raportului…

- ​Vicepreședintele Huawei Catherine Chen își exprima speranța ca România nu se va alinia la poziția SUA în privința interzicerii participarii gigantului asiatic la construcția rețelelor 5G ci va avea abordari bazate pe fapte, teste și evaluari de risc, așa cum, spune ea, propun țari…

- Gazprom se vinde. Gigantul rusesc scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni Grupul rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a anuntat joi ca va scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni, aceasta fiind a doua astfel de oferta demarata in acest an de gigantul rusesc,…