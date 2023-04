Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din zece angajati primesc beneficii extrasalariale, cele mai apreciate fiind tichetele de masa, asigurarea medicala, bonusurile de performanta si tichetele de vacanta, potrivit unui sondaj eJobs & Up Romania, dat miercuri publicitatii. ,,Desi nu reprezinta principalul criteriu pe care il au in…

- Un sondaj eJobs & Up Romania arata ca 7 din 10 angajați primesc beneficii extrasalariale. Cele mai apreciate sunt tichetele de masa, asigurarea medicala, bonusurile de performanța și tichetele de vacanța, iar 93% ar dori sa-și poata gestiona singuri bugetul lunar intr-o platforma de beneficii flexibile.…

- La Consiliul Judetean Vaslui, toti angajatii, in afara de conducere, primesc spor de pericol la salariu si zile libere din acelasi motiv. Acesti bugetari au avut si o vacanta mai lunga de Paste. In luna februarie a acestui an a intrat in vigoare un nou contract colectiv de munca pentru angajatii de…

- Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii au decis menținerea valorii maxime a tichetelor de masa la 30 de lei, cel puțin pana in septembrie 2023.Ordinul nr. 1.263/654/2023 al celor doua ministere a fost publicat vineri in Monitorul Oficial și se refera la semestrul I al anului 2023, perioada aprilie…

- Mai putin de jumatate dintre angajati (45%) spera sa primeasca o prima cu ocazia Pastelui, cu 10% mai putini decat anul trecut, iar dintre acestia cei mai multi (58%) se asteapta sa fie rasplatiti de angajator cu o suma cuprinsa &

- Un studiu independent, realizat de platforma de angajare eJobs.ro, plaseaza Timișul la nivelul unui salariu mediu net de 4500 de lei pe luna. Mai bine se caștiga, conform aceleiași surse, in București și Cluj. Timișul este depașit la salarii nete doar de București și Cluj, arata un studiu realizat de…

- Compania de care vorbim astazi are o istorie care dateaza inca din 1945. La inceput afacerea gigantului se baza pe vanzarea de șuruburi. De atunci, grupul de firme „Wurth Group” a devenit liderul pieței globale in comerțul cu materiale de asamblare și fixare și cuprinde in prezent aproximativ 400 de…

- Sondaj EY Codul Fiscal romanesc prevede o diversitate de beneficii extra-salariale, pentru care angajatorul, in unele cazuri, nu datoreaza impozit și/sau contribuții sociale sau care, in alte cazuri, pot fi deduse din baza impozabila pentru angajați, astfel incat rezulta un impozit pe salariu mai mic.…