Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, luni seara, lista tarilor/ zonelor/ teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se impune intrarea in carantina la domiciliu/locatia declarata pentru 14 zile la sosirea in Romania. Astfel, potrivit Anexei 2 la Hotararea CNSU…

- Romania a ajuns la 1.059.331 de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 994 noi imbolnaviri, depistate in 14.061 de teste. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat luni, la Antena 3, ca restricțiile din Romania „nu sunt cele mai absurde” masuri și ca alte state europene au reguli mult mai dure in pandemie. Raed Arafat a explicat ca daca o familie pleaca in vacanța, iar tatal și mama sunt vaccinați, la revenirea in țara…

- Samsung a anunțat astazi lansarea Galaxy SmartTag+ , disponibil incepand cu 16 aprilie. Galaxy SmartTag+ este echipat atat cu tehnologia Bluetooth Low Energy (BLE), cat și cu tehnologia ultra-wideband (UWB), astfel incat sa poata identifica locația cu o precizie mai mare. De asemenea, folosește o tehnologie…

- Grecia se pregatește sa redeschida granițele pentru turiștii romani din 16 aprilie. Cei care iși doresc sa viziteze taramurile elene trebuie sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva COVID-19, ca au anticorpi dupa ce au trecut deja prin boala sau sa prezinte un test PCR negativ. Anunțul ministrului…

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata joi, la propunerea CNSU. Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile. De asemnea, cei care se intorc…

- 794.950 de pacienti au fost declarati vindecati. Pe teritoriul Romaniei, 58.387 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 15.290 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 54.352 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in…

- Tehnologia ne ajuta sa ne bucuram de fiecare minut din viața, sa ne ducem la bun sfârșit sarcinile de lucru, dar și sa ne relaxam dupa o zi plina de provocari. Dincolo de achizițiile de laptopuri și tablete, cu asalt a fost luata și piața smartphone-urilor, mai ales ca producatorii nu au stat…