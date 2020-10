Ministerul Fondurilor Europene a publicat ghidurile solicitantului pentru dotarea scolilor si universitatilor cu echipamente de protectie medicala si IT, necesare desfasurarii activitatii didactice in pandemie.



Potrivit unui comunicat al MFE, remis marti AGERPRES, apelul ''Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2'' are o alocare de 85 de milioane de euro si va finanta achizitia de catre unitatile de invatamant de echipamente…