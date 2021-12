Stiri pe aceeasi tema

- Pentru unii e greu de crezut ca mai avem copii extraordinari. Invațamantul este pus de cele mai multe ori la colt iar noile generații sunt categorisite ca ratate și pierdute intre tehnologii. E clar diferența intre, sa zicem, generația cu cheia la gat și generația 5G. Dar asta nu inseamna ca toți copiii…

- Masura 4.1.1 (noua Masura 3), a fost publicata in Monitorul Oficial. Practic, noua schema de finanțare inlocuiește fosta Masura 3 – granturi de investiții, desființata de guvernanți. Prin intermediu noi masuri, IMM-urile romanești, din sectoarele afectate in mod deosebit de epidemia de coronavirus,…

- Actualului (și fostului) ministru al invațamantului i-au trebuit cinci luni (trei sa se gandeasca și doua sa faca ceva), pentru a face rost de testele invazive anticovid la elevi. O mai mare bulibașeala ca in acest minister nu am vazut de mult intr-un guvern. Rad preșcolarii și școlarii de ei, ce sa…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate CET-urile din tara, cele mai mari cresteri fiind la Oradea, Arad si Barlad, se arata intr-un comunicat al ANRE. Acesta nu este pretul final platit de populatie, ci reprezinta doar pretul la care centrala…

- Conducerea PSDBacau s-a intalnit, in weekend, cu cu primarii PSD și șefii organizațiilor locale pentru a discuta opțiunile politice in contextul crizei guvernamentale. „Consultarile pe care le-am purtat in plan local sunt edificatoare sub aspectul ca social-democrații bacauani așteapta sa vada cum ințeleg…

- La data de 21 octombrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, au efectuat doua percheziții domiciliare, la persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc, precum și o acțiune de prindere in flagrant delict.…

- Ce-ar fi Halloween-ul fara o zi intreaga de filme de groaza, la cinema? Pe 31 octombrie, Happy Cinema din Hello Shopping Park te invita sa lași frica de-o parte și sa te alaturi fanilor genului horror. Este ziua voastra! Pentru o zi, poți alege sa vizionezi patru filme nou-nouțe, numai bune de urmarit…

- Un barbat de 42 de ani, din comuna Stolniceni-Prajescu din județul Iași, a sunat la 112, anunțand autoritațile ca se va arunca de pe pasarela C.F.R Bacau. La cateva minute dupa ce au fost direcționați pentru a interveni in acest caz, jandarmii au ajuns in Gara Bacau, unde au purtat discuții cu barbatul…