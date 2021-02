Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 140.000 de persoane au fost imunizate impotriva COVID-19 in prima zi a unui program de vaccinare in masa lansat miercuri in Chile, a anuntat guvernul, relateaza AFP. Peste 1.400 de centre de vaccinare au fost infiintate in toata tara. Peste un milion de doze de vaccin produse de laboratorul…

- Veniturile din servicii ale Vodafone România, al doilea mare operator local de comunicații mobile, au atins valoarea de 193 milioane de euro în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2020, în scadere cu 2,1% fața de perioada similara a anului precedent, a anunțat miercuri compania.…

- Volumul total investit in active imobiliare in Romania a ajuns in 2020 la 914 milioane euro, in crestere cu 28% fata de 2019, fapt ce demonstreaza rezilienta pietei de investitii in perioada pandemiei Covid-19, conform raportului Romania Investment Marketbeat, lansat de compania de consultanta imobiliara…

- Circa 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in 46 de tari ale lumii, in 36 de zile, a indicat miercuri directorul pentru urgente sanitare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Michael Ryan, citat de AFP. Desi campania de vaccinare a inceput, Ryan si-a exprimat…

- „Doua lucruri trebuie crescute: aprovizionarea cu vaccin – trebuie sa ajungem la circa 300.000 de doze pe saptamana in ceea ce privește livrarile de vaccin – și tot același numar de persoane ar trebui vaccinate saptamanal.Evident, nu numai din randul personalului medical, ci și din randul categoriilor…

- Germania a injectat in primele doua zile ale campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 aproape 42.000 de doze din vaccinul Pfizer-BioNTech, estimand ca pana pe 31 decembrie vor fi distribuite in total circa 1,3 milioane de doze din acest vaccin catre cele 440 centre de vaccinare create in aceasta…

- Prezent sambata, 26 decembrie, la Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” la sosirea primei tranșei de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer, premierul Romaniei, Florin Cițu a declarat ca Romania va primi in total circa 10 milioane de doze de…

- • Circa 100 de milioane de lei virate in bugetul statului de catre Victoriabank in 2020 • Contribuția Victoriabank in contextul COVID – donație si susținere clienți • Sponsor principal la Gala Generozitații 2020 • Angajații bancii doneaza prin Caritate VB • Zoom in banking || Stagii de practica cu remunerare…