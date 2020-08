Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 aug - Sputnik. Orașul Chișinau va avea un cod vizual. Despre aceasta a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban, pe pagina sa oficiala de Facebook. © CC0 / Pixabay / Regenwolke0Cum vor activa gradinițele din Capitala dupa 1 septembrie: Ce spune Ion Ceban Lucrarile vor fi realizate…

- Petru Costin din Capitala este un colecționar mai puțin obișnuit. De mai bine de jumatate de secol, barbatul aduna... busturi si a amenajat chiar un muzeu in aer liber intr-o suburbie a Chișinaului. Unele au fost recuperate de la gunoi, altele le-a cumparat.

- Vremea in București va fi, pana sambata, predominant frumoasa și calduroasa in cursul dupa-amiezilor. Vor fi condiții pentru ploi de scurta durata și descarcari electrice in noaptea de vineri spre sambata.Conform prognozei speciale pentru intervalul joi ora 10:30 - sambata ora 10:00, vremea…

- Astronomii s-au temut ca ar putea fi distrusa odata cu apropierea de soare, asa cum s-a intamplat cu alte obiecte de acest fel in 2020, dar Neowise a supravietuit propriei intalniri cu soarele nostru si la sfarsitul saptamanii trecute a ajuns pe orbita lui Mercur. Acum este din nou pe drumul sau…

- CHIȘINAU, 22 mai – Sputnik. Deseori se intampla ca oamenii care se plimba prin parcurile din Capitala nu au unde sa arunce anumite resturi – ambalaje, recipiente, pachete – astfel ca se produce o poluare a spațiilor, iar peisajele din parcuri devin mai puțin atractive. Odata cu incalzirea vremii,…

- De cateva zile, pe strada Pușkin din Capitala a aparut un nou marcaj care delimiteaza banda rezervata circulației transportului public. In premiera pentru Chișinau, banda de carosabil este destinata și cicliștilor. Potrivit viceprimarului Capitalei, Victor Chironda, acest marcaj face parte…

- "Masura pe care am aplicat-o este in concordanta cu realitatea descoperita la fata locului, si anume faptul ca, desi era de evidenta ordonanta de guvern care pentru aceasta perioada interzice deschiderea teraselor, pana la adoptarea proiectului de lege care va reglementa acest tip de activitate in…

- Sambata, cerul va fi variabil, iar temperaturile revin la valorile normale a acestei luni. Soarele rasare la ora 05:53 . Dimineața se va menține calda. Cerul va fi parțial noros pe tot timpul zilei. Vantul va bate slab spre moderat, doar la munte cu ceva intensificari. Soarele va apune la ora 20:56.…