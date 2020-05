Cipru - Meduze care pot provoca iritaţii, observate în zona coastelor de nord şi nord-vest Meduze din specia Pelagia noctiluca au fost observate in nordul si nord-vestul coastelor Ciprului, iar departamentul de pescuit si cercetare marina a emis un avertisment prin care a recomandat publicului care frecventeaza plajele sa fie vigilent, relateaza sambata agentia cipriota CNA. In anuntul sau, departamentul subliniaza ca, in cazul in care aceste meduze vin in contact cu pielea umana pot provoca iritatii, care variaza in intensitate de la o persoana la alta, relateaza Agerpres. Citește și: Numarul infectarilor cu coronavirus SCADE in continuare: DOAR 145 de NOI cazuri diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

