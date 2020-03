Portarul titular al naționalei Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a declarat, astazi, intr-un interviu acordat site-ului FRF , ca este mai bine ca meciul din deplasare cu Islanda, din barajul de calificare la Campionatul European, se va disputa in luna iunie, decat in martie, cum era programat initial. Ca urmare a amanarii Campionatului European pentru 2021, UEFA a reprogramat toate meciurile din play-off-ul CE din martie in iunie in contextul pandemiei de coronavirus. „Eu sper sa se joace in iunie, desi nu va fi usor… O alta amanare nu cred sa ne aduca vreun beneficiu. Daca se joaca in iunie, cu siguranta…