- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) va apara poarta lui AC Milan in urmatoarele doua saptamani, intrucat titularul postului, Mike Maignan (26), este indisponibil. Potrivit italienilor de la Gazzetta dello Sport, Maignan urmeaza sa se opereze din cauza unei probleme la incheietura brațului stang. Iar goalkeeperul…

- Formația AC Milan s-a impus, duminica seara, în deplasare, cu scorul de 3-2, în fața Atalantei. Victoria o poziționeaza pe trupa lui Stefano Pioli pe locul doi în clasament, cu 19 puncte, la doua puncte diferența de liderul Napoli.Rossonerii au marcat prin Calabria ‘1, Tonali…

- Stefano Pioli, antrenorul lui AC Milan, a venit cu serie de propuneri pentru a schimba regulile din fotbal. Tehnicianul lui Ciprian Tatarușanu a vorbit la conferința de presa de dinaintea meciului cu Spezia despre ce schimbari ar face in fotbal, inspirandu-se din baschet. Stefano Pioli vrea schimbari…

- Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anuntat, marti, ca a inceput o procedura pentru identificarea persoanei sau persoanelor care au proferat insulte rasiste la adresa portarului francez al echipei AC Milan, Mike Maignan, duminica, inaintea meciului incheiat la egalitate (1-1), in Serie A,…

- Juventus și AC Milan se intalnesc in aceasta seara, de la 21:45, in derby-ul rundei a 4-a din Serie A, iar Ciprian Tatarușanu ar putea fi titular in poarta „diavolilor”. Cu cateva ore inainte de meci, Stefano Pioli, antrenorul lui AC Milan a primit o veste proasta: portarul Mike Maignan s-a accidentat…

- Ciprian Tatarușanu (45 de ani), portar la AC Milan, vorbește despre obiectivele sale in noul sezon de Serie A. Tatarușanu a vorbit intr-un interviu despre pregatirea sa inaintea debutului din campionatul Italiei, despre obiectivele pe care le are alaturi de Milan, dar și despre lupta pentru postul de…

- Ajuns in septembrie 2020 la AC Milan, Ciprian Tatarușanu (35 de ani) va continua la „diavoli” și in sezonul viitor. Deși Ginaluigi Donnarumma a plecat la PSG, gratis, portarul roman are șanse mici sa fie titular in sezonul viitor. Adus de la Lille, francezul Mike Maignan va fi goalkeeper-ul titular…