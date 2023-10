Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ciprian Marica, a fost amendat cu 1.450 de lei si a ramas fara permis de conducere pentru 30 de zile. Marica a fost prins de politistii rutieri din Bucuresti ca nu a respectat culoarea rosie a semaforului, in Sectorul 1 din Bucuresti, si nu avea…

- Fostul fotbalist Ciprian Marica, in prezent actionar la FCV Farul Constanta, a ramas fara permisul de conducere, dupa ce, astazi, 8 octombrie 2023, in Bucuresti, nu a respectat semnificatia culorii rosii a semaforului electric. In plus, fostul international nu avea asupra sa documentele prevazute de…

- Ciprian Marica, ​fost atacant al nationalei de fotbal a Romaniei, a ramas fara permis de conducere pentru 30 de zile dupa ce nu a respectat culoarea rosie a semaforului, duminica, in Sectorul 1 din Bucuresti.

- Ciprian Marica, de 38 de ani, a ramas pieton pentru o luna de zile. Fostul internațional, in prezent acționar la clubul Farul Constanța, nu a respectat indicațiile semaforului și a trecut pe roșu in nordul Capitalei. Oprit de poliție, acesta nu a avut documentele asupra sa. Ciprian Marica a fost oprit…

- Ciprian Marica, de 38 de ani, a ramas pieton pentru o luna de zile. Fostul internațional, in prezent acționar la clubul Farul Constanța, nu a respectat indicațiile semaforului și a trecut pe roșu in nordul Capitalei. Oprit de poliție, acesta nu a avut documentele asupra sa. Ciprian Marica a fost…

- Un șofer de 62 de ani din Fratauții Noi care a facut o depașire riscanta a fost amendat și lasat fara permis dupa ce polițiștii s-au autosesizat vazand imaginile postate pe net. ”Pentru ca a pus in pericol siguranța rutiera a celorlalți participanți la trafic și a efectuat o depașire fara a se asigura…

- Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava s-au autosesizat in baza unor imagini video din data de 21 iulie, in care se vedea cum șoferul unei autoutilitare depașește o coloana de mașini, obligandu-i pe cei de pe sensul opus sa traga de volan in dreapta, pentru a evita o nenorocire.Mașina avea numere ...

- In ziua de 17 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat, in trafic, un autoturism, condus de un tanar, de 20 de ani, din Micești, pe b-dul Dacia, care nu a respectat semnificația culorii roșii a semaforului electric, aflat in funcțiune. In cauza, s-a luat masura sancționarii…