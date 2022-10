Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat luni, 24 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local (CL) Targu Mureș de joi, 27 octombrie, se va regasi și proiectul de hotarare propus de catre aleșii locali liberali…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus formarea unei comisii guvernamentale in legatura cu situația de urgența de pe podul din Crimeea. Acest lucru a fost anunțat simbata, 8 octombrie, de secretarul de presa al șefului statului Dmitri Peskov, citat de TASS. Purtatorul de cuvint al Kremlinului a indicat…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Targu Mureș, convocata de catre primarul Soos Zoltan pentru ziua de joi, 29 septembrie, s-au adoptat o serie de hotarari, a informat Serviciul Relații Interne și Internaționale din cadrul Primariei Municipiului Targu Mureș. "Conform deciziei Consiliului…

- Scandal la Castane. La inspecția de vineri, avand in vedere ca pe unele tarabe era scris doar in maghiara, la inițiativa primarului Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, s-a montat și tricolorul romanesc pe acele tarabe. Viceprimarului Istvan Zsolt Pap, i s-ar fi retras toate atribuțiile delegate…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. Dupa cum a…

- Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a declarat in exclusivitate pentru Realitatea Plus ca instituția a avut incasari cu 22% mai mari decat anul trecut Sursa articolului: Șeful ANAF se lauda ca a colectat mai mulți bani. Ce va face statul cu ei Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca Rusia trebuie sa raspunda pentru „actul terorist” de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor lovituri pentru care Kievul si Moscova se acuza reciproc, noteaza AFP și Agerpres. „Ocupantii au creat o alta situatie…

- In perioada dificila pe care o traverseaza Romania, alaturi de toate celelalte state europene, Guvernul Ciuca a luat o serie de masuri care s-au reflectat in cresterea veniturilor si in mentinerea cheltuielilor bugetare sub cresterea valorii nominale a PIB. In primele 6 luni ale acestui an, datorita…