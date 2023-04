Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Deac, 37 de ani, liderul lui CFR Cluj, a oferit momente ingirjoratoare la incalzire, cu mai puțin de un sfert de ora inainte de startul derby-ului din Banie cu Universitatea Craiova. In timpul antrenamentului obișnuit de dinainte de meci, Ciprian Deac a acuzat brusc dureri la genunchiul stang,…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova revin in prim plan in acest weekend, cu unul dintre cele mai tari meciuri din aceasta etapa a Top 10 LNBM. Formatia pregatita de Vitaly Stepanovsky va intalni pe teren propriu puternica grupare a Oradei, sambata, de la ora 19.00. Un aspect important de mentionat este…

- Președintele formației Universitatea Craiova , Sorin Carțu, a apreciat victoria și evoluția baieților lui Eugen Neagoe din partida cu CFR Cluj. Conducatorul Științei este de parere ca șocul excluderii din lot, cel puțin pentru acest meci, al jucatorilor Papp, Gaman și Mitrea a avut efectul scontat.…

- Cristi Manea a lansat acuzatii dure dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Fundasul celor de la CFR Cluj a spus ca nu a fost fault la lovitura libera din care Andrei Ivan a deschis scorul in derby. Manea spune ca a primit si cartonasul galben total nemeritat. Cristi Manea sa vorbit si despre super-duelul…

- Basarab Panduru a fost uluit de faza primului gol din partida dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj. Fostul international s-a declarat socat de cum a gestionat trupa lui Dan Petrescu faza fixa din care Andrei Ivan a deschis scorul. Universitatea Craiova a reusit o victorie extrem de importanta cu…

- Universitatea Craiova a reusit sa-si adjudece victoria in fata echipei CFR Cluj, sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in etapa 25 din Superliga. Eroul Stiintei a fost capitanul Andrei Ivan, autorul ambelor goluri. La finalul partidei din Banie, antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a fost impacat…

- Farul a caștigat procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, iar clubul lui Gica Hagi va putea juca in cupele europene in sezonul viitor, scrie Gazeta Sporturilor . TAS a emis in cursul luni, 6 februarie, decizia in cazul privind licența de participare in competițiile europene…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…