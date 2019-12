Ciprian Ciucu şi-a dat demisia din Consiliul General şi anunţă că a fost numit preşedinte al Agenţiei Funcţionarilor Publici "Nici nu știu cum sa va spun, așa ca v-o spun direct, ca și cum ai dezlipi un plasture...



Am fost numit Președinte al Agenției Funcționarilor Publici, decizia este in drum spre MO. Fiind o poziție executiva la rang de secretar de stat este incompatibila cu orice altceva și am fost nevoit sa-mi dau demisia din Consiliul General.



Asta nu schimba, insa, lucrurile: imi mențin obiectivele politice și interesul pentru București! Voi urmari in continuare ședințele Consiliului General pana la alegerile de peste 6 luni și voi comunica despre București ca și pana acum.



Decizia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca sunt mulți lideri PSD care nu uita atacurile lui Victor Ponta și exista multe ”suflete ranite” in interiorul partidului.Citește și: Liviu Dragnea, prima postare pe Facebook, dupa incarcerare: Romania, de dragul tau am sacrificat tot ”Din…

- Pro TV a anunțat ca a incheiat colaborarea cu Dana Budeanu. Anunțul vine dupa postarea controversata pe care aceasta a facut-o pe contul sau de socializare. Pe pagina de Facebook a emisiunii Vorbește lumea a fost anunțata incetarea colaborarii dintre Pro TV și dana Budeanu. Aceasta avea o rubrica la…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le-a transmis, vineri, social-democraților care au pierdut guvernarea un mesaj de încurajare, susținând ca ”numai prin renunțari și jertfe a evoluat omenirea”. ”Sa avem înțelepciunea și puterea de a salva ce este benefic și…

- "Mulțumim cetațenilor care ne-au acordat increderea in 2016 și mulțumim celor care ne-au susținut și ne-au stat alaturi pe durata acestui mandat. Am guvernat pentru oameni, pentru Romania și pentru mai bine. Așa cum am mai spus, nu am avut o guvernare perfecta, dar am avut o guvernare cu rezultate,…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni dupa ce motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost votata in Parlament si astfel Executivul PSD a fost demis. 238 de parlamentari de la toate partidele, incluisv PSD, au votat pentru demiterea Guvernului.…

- Campanii de promovare in valoare de doua milioane de euro au fost incheiate de catre companiile municipale pe bani publici, susține USR, in timp ce Primaria Capitalei a taiat investiții la rețeaua de termoficare USR Bucuresti a publicat vineri pe contul oficial de Facebook al formațiunii politice ca…

- Liderul PSD, Viorica Dancila a scris, vineri seara, pe Facebook, ca partidele si candidatii se cearta, negociaza si „esueaza lamentabil in fata romanilor”, intrucat niciun pact propus pana acum nu propune bunastarea romanilor. „Propun partidelor parlamentare semnarea Pactului national pentru bunastarea…

- ”Dragii mei, la aceasta ora tarzie ma vad nevoit sa ma adresez voua pentru ca va vad, pe multi dintre voi, confuzi și dezorientați, dezamagiți și contrariați de schimbarile profunde pe care le traverseaza scena politica din Romania in ultima vreme. Da, navigam in ape tulburi, și nu este ușor.…