- Premierul Florin Citu a afirmat ca pana acum nu a fost contactat de nimeni in legatura cu situatia celor patru spitale din Sectorul 1 pe care primarie le doreste transferate in administrarea Primariei generale, precizand ca acest subiect nu i-a fost adus in atentie nici de catre Ministerul Sanatatii.…

- Primaria a inițiat o ancheta de serviciu dupa ce mai mulți profesori din capitala nu și-au primit salariile la timp. Ceban susține ca persoanele responsabile vor fi sancționate, iar șefii de direcții, care s-au facut responsabili in sectoare, risca sa fie dați afara, daca se mai repeta astfel de cazuri.…

- Dupa ce a acuzat-o pe Gabriela Firea ca risipeste banii publici cu promovarea Bucurestiului, Nicusor Dan a alocat la fel de multi bani din bugetul pe 2021, la acest capitol, potrivit newsbucuresti.ro. Nicusor Dan declara ca, in ultimii ani, banii Primariei au fost cheltuiti pe targuri si concerte…

- La propunerea consilierilor locali facuta la ultima ședința a Consiliului Local al Municipiului Deva, am invitat la o intalnire de lucru conducerea SC APA PROD SA Deva – pe domnul director general Victor Arion și pe doamna Corina Maxim, șef Departament Comercial, pentru a raspunde la o serie…

- Biroul Electoral Central (BEC) a decis, marti, renumararea voturilor in sectiile 455, 479 si 526 din Sectorul 3 al Capitalei. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul sectiei 35 din Sectorul 1. Deciziile BEC au fost luate la solicitarea Oficiului electoral al Sectorului 3, respectiv…

- Locuitorii Sectorului 6 din Capitala nu se vor bucura anul acesta de luminițe de Craciun. Anunțul a fost facut chiar de primarul sectorului, Ciprian Ciucu, printr-un mesaj postat pe Facebook . „Nu știu cum sa va dau vestea acesta, așa ca v-o dau ca și cum ai dezlipi un leucoplast, dintr-o data. Nu vom…

- Proaspat ales primar al sectorului 6 din Bucuresti, Ciprian Ciucu a mers la Cluj, unde s-a intalnit cu Emil Boc si cu angajati ai administratiei publice. Primarul bucurestean spune s-a aratat impresionat de realizarile administratiei clujene si spune ca vrea sa preia „bunele practici” de la Cluj.

- Una dintre ideile cu care Ciprian Ciucu se întoarce în Sectorul 6 este înființarea unui Centru de Inovare și Imaginație Civica, pe modelul CIIC Cluj. Edilul spune ca printre subiectele aprofundate alaturi de primarul Emil Boc și de echipa sa…