Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost ales, sambata, presedinte al PNL Bucuresti. Acesta a castigat alegerile impotriva Violetei Alexandru, fostul presedinte al filialei. „Multumesc din suflet PNL Bucuresti, va multumesc, dragi colegi, pentru increderea pe care mi-ati acordat-o astazi! Echipa…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost ales, sambata, presedinte al PNL Bucuresti. Acesta a castigat alegerile impotriva Violetei Alexandru, fostul presedinte al filialei. „Multumesc din suflet PNL Bucuresti, va multumesc, dragi colegi, pentru increderea pe care mi-ati acordat-o astazi! Echipa…

- Primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a caștigat Conferința de alegeri de la PNL București și este noul lider al formațiunii. La final, Ciucu a ținut sa mulțumeasca pentru sprijin și le-a cerut liberalilor sa ii susțina echipa pentru noul proiect. ”Mulțumesc din suflet PNL București, va mulțumesc…

- PNL Bucuresti organizeaza, sambata, la Sala Polivalenta, reuniunea Comitetului de coordonare in cadrul caruia va fi aleasa conducerea filialei. Pentru sefia PNL Bucuresti si-au depus candidaturile Violeta Alexandru – actualul presedinte al filialei si Ciprian Ciucu – presedintele PNL Sector 6 si primar…

- „1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin.Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 12 iulie, un mesaj dupa ce partidul PAS, condus de Maia Sandu, a caștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Iohannis a subliniat „spiritul civic si optiunea clara pentru reforme” ale cetatenilor Republicii Moldova.„Felicitari…

- Nicolae Toderas, coordonatorul tehnic al PNRR a plecat in concediu, la doar cateva zile dupa ce premierul a cerut ca nimeni sa nu faca asta, a dezvaluit newsweek.ro . Cererea de concediu a fost aprobata in 14 iunie, la trei zile de la interdictia anuntata de Cițu. Liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru,…

- Șefa PNL București spune ca singura soluție ramane dialogul: Invitația mea este dialogul. Și ii sugereaza și soluția lui Nicușor Dan. Violeta Alexandru mai spune ca nu stie daca ar fi o solutie buna ca USR-PLUS sa propuna o alta varianta de buget, asa cum a transmis primarul general. Reacția lui Alexandru…