Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești importante pentru aceasta categorie de romani! Toți cei care doresc sa beneficieze de acest tip de pensie pot afla daca se incadreaza, printr-o procedura foarte simpla. De reținut! Vechimea in munca va conta foarte mult. CITESTE SI BREAKING NEWS Alerta in Polonia: o drona militara…

- Europarlamentarul Nicu Ștefanuța transmite ca, in contextul politic european actual, Romania mai are o șansa de a adera la spațiul Schengen doar in luna decembrie a acestui an. Concluzia vine in urma dezbaterii publice de marți a Comisiei pentru Petiții din Parlamentul European, in cadrul careia eurodeputații…

- De cand s-a retras de pe terenul de fotbal, Marius Avram pare sa ii dedice mai mult timp soției. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins ipostaze rare cu cei doi indragostiți. Cum iși rasfața fostul arbitru partenera de viața.

- Bia Khalifa iubește din nou! La aproximativ patru luni de la desparțirea de Fulgy de la Clejani, blondina și-a gasit fericirea in brațele unui alt barbat potent financiar. Cum o rasfața iubitul italian pe Bia Khalifa! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro au surprins…

- Smiley și Gina au devenit, astazi, soț și soție. Artistul și prezentatoarea TV s-au casatorit și traiesc cea mai importanta zi din viața lor, alaturi de invitați și fiica lor, Josephine. Spynews.ro, cel mare tare site de știri mondene din Romania, va arata tot ce se intampla astazi, dar și cum s-au…

- Peste 1.000 de copii se nasc anual cu probleme la inima, iar in Romania pot fi tratați doar 800 dintre ei - in Cluj și alte patru centre medicale din țara. Restul copiilor cu malformații cardiace grave trebuie sa mearga la clinici in strainatate pentru a supraviețui.

- Gabi Jugaru a disparut de pe micile ecrane, insa paparazzii Spynews.ro, cel mai tare știri de site mondene din Romania, l-au gasit! Cel cunoscut drept ”Regele farselor” facea spectacol in televiziunea din Romania, iar mai apoi s-a retras din lumina reflectoarelor. In urma cu foarte puțin timp, actorul…

- Daca la inceputul acestui an, dupa ce a fost ceruta de soție de iubit, Iasmina Halas anunța desparțirea, iata ca acum ne-a dezvaluit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca sunt din nou impreuna. Blondina ne-a marturisit ca nu au avut cum sa stea prea mult separați și ca iși da seama ca sunt suflete…