- USR nu va vota un guvern din care fac parte social – democrații și se va opune „abuzurilor acestei toxice” PNL – PSD, a transmis marți Dacian Cioloș, președintele USR, in cadrul unei conferințe de presa. „USR nu va vota niciodata un guvern capturat de PSD-ism, asta ii va costa scump pe romani. S-a ajuns…

- Nici bine nu s-a aflat de planul enunțat de la varful AUR, ca Dacian Cioloș a și anunțat cum vede lucrurile in privința unui astfel de demers privind suspendarea președintelui. „Romania are nevoie acum de un guvern (…). Romania nu are nevoie acum de o alta criza pe care sa o adaugam la celelalte pe…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat, la Digi24, referitor la anuntul facut de AUR privind strangerea de semnaturi pentru declansarea procedurii de suspendare a presedintelui Iohannis, ca nu este o solutie pentru Romania in prezent. Liderul spune ca este nevoie de un Guvern cu puteri depline, iar…

- La aproape o saptamana de la desemnarea sa in funcția de premier, Dacian Cioloș a revenit pe Facebook cu un mesaj dedicat președintelui Iohannis. Dacian Cioloș va prezenta duminica in fața Comitetului Politic al USR reunit in procedura de urgența lista cabinetului și programul de guvernare cu care USR…

- Cioloș și Cițu se intalnesc miercuri pentru a negocia noua Coaliție de guvernare. Intalnirea a fost anunțata, marți dimineața, de președintele USR, Dacian Cioloș. Anunțul acestuia vine la o zi dupa ce președintele Iohannis l-a propus ca premier pe Dacian Cioloș. „Sa lansez anticipate in plina criza…

- Premierul propus Dacian Cioloș a declarat marți ca nu este in intenția USR sa negocieze o majoritate cu PSD și AUR, obiectivul fiind o discuție cu colegii de coaliție. „Voi avea o prima discuție cu ei”, a anunțat Cioloș. „Sunt poziționari ale partidelor, eu vreau sa am discuții fața in fața.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca il desemneaza pe președintele USR, Dacian Cioloș, drept candidat pentru funcția de prim-ministru și ii da mandatul de forma urmatorul guvern, in urma consultarilor de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare. „Formațiunile au venit cu diferite abordari…

- Liderul organizatiei PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, afirma, sambata, ca din partea co-presedintelui USR PLUS, Dacian Ciolos, s-a incercat, "in mod perfid, atragerea presedintelui Iohannis in criza coalitiei si mutarea confruntarilor la Palatul Cotroceni". "Ciolos si Barna nu au inteles mesajul…